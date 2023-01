Nas democracias civilizadas os potenciais candidatos a ocupar cargos de nomeação política são submetidos a um escrutínio prévio.



Os seus currículos são analisados ao pormenor, as funções exercidas são inspecionadas em busca de eventuais incompatibilidades, as suas vidas pessoais e empresariais são também alvo de atenção para garantir que não há nada no plano ético ou moral que os possa tornar um alvo a abater.









