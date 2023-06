Se há algo que é preciso ter em conta nas relações económicas com Pequim é que, na China, não há empresas privadas bem-sucedidas sem o beneplácito do Partido Comunista Chinês. Em matérias de inteligência, a lei determina que “todas as organizações devem apoiar, ajudar e cooperar com o Estado”.



Foi por isso natural que o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço tenha considerado de “alto risco” para a segurança das redes e de serviços 5G o uso de equipamentos de fornecedores externos à NATO, União Europeia ou OCDE, defendendo, sem a mencionar, a exclusão da Huawei das infraestruturas de telecomunicações.









