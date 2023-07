A autora do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP concluiu que não houve ingerência política na companhia aérea. Também não viu mal na aprovação informal da indemnização de 500 mil € a Alexandra Reis ou nas mentiras e omissões do ex-secretário de Estado Hugo Mendes ou do ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos.









