Há muito que a antiga presidente da Entidade das Contas, Margarida Salema, classifica de vergonhoso o facto de haver assessores pagos pela Assembleia da República que, na verdade, trabalham apenas e só nas sedes partidárias. A prática é generalizada, como a SÁBADO noticiou em setembro de 2018, revelando na época os casos de Florbela Guedes (PSD), Maria Rui e Duarte Moral (PS) e a existência de situações semelhantes no CDS, BE, PCP e no PAN.









