Um dia depois de ativistas climáticos atirarem tinta verde ao ministro do Ambiente e 24 horas depois de outro grupo atirar tinta vermelha contra a fachada do edifício – sem grande efeito para além dos ligeiros danos e de uma notoriedade que se esfuma em poucas horas – seis jovens viajaram até Estrasburgo para estarem presentes numa sessão histórica do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.









Ver comentários