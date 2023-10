Costuma dizer-se que nenhum pai ou mãe deveria estar cá para assistir à morte de um filho. É contra a natureza e a normal lei da vida. Ter de lidar com a morte de uma criança ainda por nascer é igualmente terrível, sobretudo quando já está na última fase de gestação. Quando tal acontece, aos profissionais de saúde cabe lidar com a situação com humanidade e sensibilidade.









