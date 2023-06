Abutres de sonhos

O sonho de uma vida melhor por via do desporto não tem fronteiras. Milhões de jovens seguem com inveja e admiração, pela televisão e internet, as vidas multimilionárias de atletas e ambicionam pelo dia em que também eles conseguirão algo semelhante. Muitos estão dispostos a arriscar tudo. A deixar para trás a família e os amigos, a viajar para países distantes onde nunca estiveram, mesmo que tenham de pagar o que não têm para o fazer, seguindo com esperança aqueles que lhes prometem uma hipótese de lutar por esse sonho.









