Para além de mostrar de forma clara como algumas pessoas ligadas aos partidos do centro procuram utilizar os recursos do Estado em benefício próprio – seja através da atribuição de lugares em empresas municipais, câmaras e juntas de freguesia, seja pela viciação de concursos públicos ou pela adjudicação de serviços que podem nem sequer ter sido prestados – as escutas obtidas pela Judiciária e pelo Ministério Público no âmbito da operação Tutti Frutti revelam um autêntico atentado ao Estado de Direito.









Ver comentários