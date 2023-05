M ais do que esclarecer os portugueses sobre o seu objetivo inicial – avaliar a tutela política da TAP, sobretudo no que respeita à contratação de Alexandra Reis, o seu despedimento e respetiva indemnização – a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP tem permitido aos portugueses vislumbrar em primeira mão os bastidores do funcionamento do governo.









