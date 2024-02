Olhando para os números, as coisas parecem correr bem no país. Pela primeira vez desde 2009 a dívida pública ficou abaixo dos 100% do PIB e, em termos absolutos, caiu 9,4 mil milhões. A taxa de desemprego no ano passado ficou nos 6,5%, a segunda mais baixa desde 2011. A economia portuguesa cresceu 2,3% em 2023, acima das previsões do governo.









