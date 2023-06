Há anos que era assim. Bastava a maré estar baixa para dezenas de pessoas entrarem no rio Tejo para trabalharem na apanha ilegal de amêijoa. Não o faziam num local recôndito, pelo contrário. Diariamente, eram vistos por milhares de pessoas que atravessavam a Ponte Vasco da Gama, fosse na direção de Lisboa ou de Alcochete, muitas vezes com água até ao pescoço, a manusear os instrumentos com os quais remexiam o leito do rio.









