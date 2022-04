António Guterres é um homem de diálogo. Enquanto primeiro-ministro de Portugal, destacou-se no palco europeu pela capacidade de fazer pontes e encontrar um mínimo denominador comum entre os líderes sentados à mesa do Conselho Europeu. Quando era Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, exigia às suas equipas no terreno que falassem com todas as partes de um conflito para garantir o acesso da organização aos mais vulneráveis.









