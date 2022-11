O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, é alguém com muita paciência e fé na juventude. É também um cavalheiro. É essa a única explicação para ter aceitado reunir com um grupo de autodenominados ativistas pelo clima que, ao longo de vários dias de protesto, se notabilizaram por um discurso sem coerência, exigências sem nexo e pelos insultos ao próprio ministro.









