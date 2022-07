Ano após ano, indignamo-nos com as terríveis imagens dos incêndios. Discute-se o ordenamento territorial, a limpeza das matas, as penas para os incendiários, a responsabilidade política ou os meios disponíveis para o combate às chamas. É também nesta altura que olhamos mais para aquele conjunto de homens e mulheres abnegados que dão tudo para pôr fim às chamas.









Ver comentários