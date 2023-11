À justiça pede-se que seja cega, justa e rápida. Devido à sua complexidade, nem sempre se conseguem concluir as investigações com a celeridade desejável. Mas em determinadas ocasiões é fundamental que as investigações decorram com rapidez – é o caso dos inquéritos que envolvem o primeiro-ministro, sobretudo um que levou à sua demissão e à queda do governo.









