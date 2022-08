Depois de termos sido o país da União Europeia com mais novos casos de Covid-19 por milhão de habitantes, em junho Portugal foi o Estado europeu com maior excesso de mortalidade em comparação com a média de 2016-2019: mais 23.9%. Em julho esse número subiu para os 30%. Isto significa que só nestes dois meses morreram mais 4430 pessoas do que o esperado.









Ver comentários