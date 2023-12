O ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales diz que não sabia que alguém do seu gabinete ligou para o Hospital de Santa Maria para marcar uma consulta para as gémeas luso-brasileiras. A garantia não é propriamente uma surpresa. Sempre que surgiu alguma revelação sobre uma conduta de membros do governo de António Costa a reação mais comum dos envolvidos foi mostrar desconhecimento.









