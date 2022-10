Um passaporte é algo valioso. É o documento que permite ao seu titular viajar para mais ou menos países, com maior ou menor tranquilidade. É por isso que há passaportes mais apetecíveis do que outros. O português é um deles.



Segundo o mais recente ranking, o passaporte nacional é o 5º mais valioso do mundo, permitindo viajar para 187 países em livre-trânsito, sem necessidade de um visto prévio.









