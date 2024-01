O escrutínio da conduta e percurso dos líderes políticos é uma das principais tarefas da comunicação social. O motivo é simples: se vão entregar os destinos da nação a este ou àquele líder partidário, os cidadãos têm o direito a saber se os valores que apregoa em público são os mesmos que aplica em privado, se o seu estilo de vida e património são compatíveis com os rendimentos declarados, se beneficiou de um qualquer favor para conseguir algo a que se propôs ou, no caso de ter já ocupado um cargo público, os motivos das suas decisões e a forma com elas foram tomadas.









