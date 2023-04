A resolução da Assembleia da República que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP definiu que o seu objetivo seria "avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP SGPS e da TAP SA, em particular no período entre 2020 e 2022".



Basta entender um pouco de português para perceber que aos deputados não foi vedada qualquer investigação a acontecimentos posteriores a 2022, como foi o caso da exoneração de Christine Ourmières-Widener do cargo de CEO da companhia, que ocorreu já a 6 de março deste ano.