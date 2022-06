Em abril de 2021, o juiz Ivo Rosa pronunciou José Sócrates por falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Independentemente de se concordar ou não com a decisão do magistrado – o Tribunal da Relação terá de decidir sobre isso – ela gerou uma expectativa: a de que, finalmente, poderia haver uma decisão no mais importante processo judicial da história da democracia.