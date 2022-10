Durante dois dias o Parlamento discutiu o Orçamento do Estado para o ano que vem sem discutir o ano que aí vem. Debateu-se o passado como se fosse o futuro. Falou-se muito dos tempos de Passos Coelho, da governação socialista, do percurso político de António Costa e dos tempos da geringonça.



Discutiram-se medidas que nem sequer estão no Orçamento aprovado pelo Partido Socialista – como a obrigação de os bancos renegociarem créditos ou um novo imposto sobre os lucros das empresas.









