Numa entrevista ao jornal Público, o advogado Magalhães e Silva disse, com todas as letras, que os partidos portugueses – à exceção do PCP – foram financiados com "malas de dinheiro" vindas de Macau. Ou seja, de acordo com o ex-secretário de Estado da Justiça no governo de Macau, não foi apenas o PS a beneficiar dos financiamentos ocultos vindos do território sob administração portuguesa: também o PSD e o CDS, pelo menos, os obtiveram.









