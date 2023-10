A brutalidade do ataque do Hamas a Israel só surpreende quem se esforça por não ver a realidade – ou por evitar conhecer a sua história. Considerada uma organização terrorista, o Hamas recusa reconhecer o Estado de Israel, o que impossibilita qualquer tipo de negociações de paz. Mas o grupo é muito mais do que isso: é uma organização apocalíptica que preconiza a exterminação do Estado judaico – e não o esconde.









Ver comentários