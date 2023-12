Até às eleições de março, Pedro Nuno Santos (PNS) terá uma tarefa hercúlea: fazer com que os portugueses esqueçam as suas responsabilidades em algumas das grandes trapalhadas dos últimos anos. Será hercúlea porque a direita irá - e com razão - recordar até à exaustão o pagamento de €500 mil a Alexandra Reis, o anúncio do novo aeroporto, a TAP, o fracasso na habitação e o estado da ferrovia.









Ver comentários