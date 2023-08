Um país de incendiários?

Com o agravamento das condições climatéricas e o aumento do risco de incêndio, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, deu a cara no apelo para que a população mantenha os comportamentos de segurança e não aumente as probabilidades de incêndio com atitudes irresponsáveis. O ministro saudou também o trabalho das forças de segurança, revelando que só este ano foram já identificados 803 suspeitos em inquéritos em investigação, tendo sido detidas já 90 pessoas pela prática do crime de incêndios.









