Uma má ideia

O governo decidiu alterar o símbolo institucional da República Portuguesa. Não se trata de uma alteração da bandeira, mas da mudança de um logótipo utilizado nas comunicações e sites institucionais do executivo. Ainda assim, é o símbolo que representa o governo e do qual nesta nova versão desapareceram elementos como a esfera armilar, o escudo com os castelos e as quinas, que fazem parte da bandeira nacional – essa sim, consagrada na Constituição como símbolo de soberania, independência e unidade do país.









