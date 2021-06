Depois de ter impedido que a Allianz Arena, em Munique, fosse iluminada com as cores do arco-íris para manifestar solidariedade com a comunidade LGBT da Hungria, cujo governo fez aprovar legislação classificada como homofóbica pela Comissão Europeia e por várias organizações não-governamentais internacionais, a UEFA deu um monumental tiro no pé.O organismo liderado por Alexander Ceferin justificou tal veto com o facto ...