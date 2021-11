Portugal está perto de ter três equipas nos ‘oitavos’ da Champions. Seria um feito inédito e de enaltecer. O Sporting já lá está; o FC Porto ‘só’ tem de ganhar ao A. Madrid, no Dragão, para o conseguir - não é fácil, mas é perfeitamente possível; o Benfica tem tudo para derrotar o D. Kiev, na Luz, mas está dependente de um triunfo ou de um empate do Bayern diante do Barcelona.