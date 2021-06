A UEFA, pelos vistos, está muito preocupada com a quantidade de VIP endinheirados que querem mostrar-se no Euro 2020 e já ameaçou a Inglaterra de lhe tirar a final se continuar a insistir que façam quarentena quando chegarem ao país.Além disso, os donos do futebol europeu querem mais espectadores em Wembley (tem capacidade para 90 mil) do que os que estão previstos na derradeira partida da prova (45 mil).