Pinto da Costa vai ficar na história do FC Porto por muitas razões. Algumas boas, outras más. As boas têm a ver com a enorme quantidade de títulos que o clube venceu na sua gerência. Foi também capaz de transformar um clube regional num clube com expressão mundial. Isto são factos e ponto final. Mas também ficará na história pelo ‘Apito Dourado’.









