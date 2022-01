Há por aí uns artistas indignados com a divulgação das escutas que envolvem o Benfica e os seus ex e atuais dirigentes. Mas não se manifestaram quando o visado era o FC Porto, no caso da pouca-vergonha que foi o processo ‘Apito Dourado’. Alguns desses artistas foram metidos em painéis televisivos por quem queria mandar nisto tudo ou por quem desvalorizou o conteúdo dos emails do Benfica.