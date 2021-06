De trapalhada em trapalhada, Luís Filipe Vieira está a conseguir segurar-se no Benfica. E até consegue vencer eleições com uma maioria confortável, mesmo sem ganhar títulos. A seu lado tem tido sempre um fiel escudeiro: Rui Costa. Primeiro, fora da direção; agora, como vice-presidente.Será natural que com a queda do chefe, o subchefe também caia? Ora aqui está uma pergunta de resposta complicada. Rui ...