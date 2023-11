Até quando é que a Liga de Proença, a FPF de Gomes e todos os clubes profissionais, adeptos do denominado jogo limpo em todas as vertentes, vão permitir que a televisão do Benfica continue a dominar os jogos do Benfica na Luz? A última ‘BTV barracada’ foi no jogo frente ao Casa Pia (1-1).



Na 2.ª feira, um camarada de redação, benfiquista, mostrou-se indignado por não ter tido a oportunidade de ver a repetição - de todos os ângulos possíveis, como sucede em todos os lances passíveis de o Benfica ser prejudicado - de um choque entre António Silva e Filipe Cardoso, momentos antes de o Benfica fazer o 1-0, num espetacular golo de João Mário.









Ver comentários