Oito meses para contar os votos! Aqui há gato, dirão uns; mais vale tarde do que nunca, outros. Luís Filipe Vieira ganhou as eleições com mais de 62 por cento dos votos. Não se entende, por isso, que perante as suspeitas disto ou daquilo o reeleito líder do Benfica não se tenha apressado a mandar o presidente da Mesa da Assembleia-geral, Virgílio Duque Vieira, a contar os papelinhos. Com uma vantagem tão grande era só contar ...