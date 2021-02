O míster responde

O treinador, antigo jogador e ex-dirigente do futebol do Sporting responde nesta coluna, todas as semanas, a perguntas sobre a atualidade desportiva feitas pelos leitores do CM e espectadores da CMTV.O Benfica vai a tempo de tornar-se a equipa que todos esperam. A partir de agora, e face ao que tem sido uma época marcada pela pandemia, o Benfica tem de lutar e ganhar todos os jogos. Não deve pensar em lugares.Não. Seria mau que assim fosse. Ambos têm a sua maneira de ser e de estar. Vivem com uma intensidade enorme todos os momentos do FC Porto. Não mais do que isso.O Rúben Amorim está atento a todas essas situações. Jogam aqueles que, na sua opinião, são melhores. A substituição que fez do Neto, no último jogo, pelo Gonçalo Inácio poderá ser prenúncio ou de um mau momento de Neto ou da qualidade que o Gonçalo Inácio tem demonstrado.