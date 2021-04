O Míster Responde

O treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde nesta coluna, todas as semanas, a perguntas sobre a atualidade desportiva feitas pelos leitores do CM e telespectadores da CMTV.Não está em causa a qualidade e capacidade do Paulinho. Trouxe coisas que o treinador achou importante e faltavam à equipa. A adaptação é difícil para todos os jogadores. É uma evidência que o Sporting perdeu profundidade e mobilidade na frente. Poderá ou não ter a ver com o Paulinho.Mais do que os modelos, o importante é a dinâmica. Importante é que os jogadores se sintam confortáveis com a dinâmica. Por isso é que os jogadores do Benfica têm tido, ultimamente, exibições e resultados bastante animadores fora de casa.nA simulação é tentar enganar. Seja de Taremi ou de outro jogador qualquer, seja nos penáltis ou num simples contacto físico. As simulações devem ser abolidas e fortemente punidas, o que nem sempre acontece.