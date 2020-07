A patriótica missão de consumir

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quanto mais injusta for a decisão britânica de colocar Portugal na lista negra da Covid, maior terá de se considerar a derrota diplomática portuguesa. O efeito direto da exigência governamental de quarentena aos britânicos no regresso a casa pode cifrar-se numa perda de receitas acima dos três mil milhões de euros. E mais uns largos milhares de desempregados no setor do turismo.A grande diplomacia pratica-se em voz baixa, aguardemos ...