Sim, a direita está à deriva e a fraqueza de Rui Rio enfraquece o regime, com o Governo em erros à desfilada. Sim, a travagem no turismo inglês é um drama, que atira milhares de portugueses para novo risco de desemprego. Sim, as exceções servis aos hooligans, no Porto, criaram um sentimento geral de injustiça.Sim, este Governo em fim de vida útil ameaça legislar sobre o Trabalho, num piscar de olho aos estatizantes, ...