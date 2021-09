Os combustíveis continuam em alta, a energia elétrica tem custos crescentes. As duas tendências conjugadas formam a tempestade perfeita.Os custos de produção e distribuição de bens estão a subir, os preços irão acompanhar o movimento. A inflação baterá à porta com força. Com ela, e sem disparo de produtividade, soltam-se as tensões sociais entre capital e salários.