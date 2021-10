Os portugueses vivem condenados ao dilema cantado por Ney Matogrosso – ‘se correr o bicho pega, se ficar o bicho come’.Se o Orçamento do Estado (OE) para 2022 passar, ficaremos com este flébil Governo, com vários/as incompetentes, agora com danos agravados pela fadiga do poder e cristalização das clientelas.