Atempadamente, aqui se tem defendido a necessidade das democracias encontrarem mecanismos de reforço que devem passar por uma revisão de valores conjunturais. A vacinação obrigatória impõe-se, não apenas em função da pandemia que nos assola, mas por todas as ameaças futuras. Não deve deixar-se ao indivíduo uma decisão que envolve as vidas de terceiros, muitas vezes mais em risco do que a do próprio relapso.