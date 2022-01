O novo contabilista

A Rio ou a Costa, de política externa, ouvimos zero. Salvo as referências a fundos europeus, a única nota externa foi dada por Rio, quando denunciou a diferença de preços da TAP, para São Francisco, caso se embarque em Madrid ou Lisboa. Não sendo São Francisco o centro do Mundo - nem da Europa, nem da NATO, do Mediterrâneo, da Ucrânia, da China, do Brasil, nem de Angola - convenhamos que o debate entre os dois candidatos só não foi de nível autárquico porque Portugal ainda guarda laivos de soberania com que os governos pastoreiam os indígenas.