Agora que até os políticos com punhos de renda já reagem à morte de crianças desvalidas; e as televisões asséticas são forçadas a descer à realidade onde, durante anos, a CMTV se viu sozinha, talvez o Governo crie mais uma comissão para analisar o que precisa de ser melhorado no sistema de proteção das crianças.









