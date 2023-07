Fez muito bem António Costa, quando abandonou o sensaborão Conselho de Estado para garantir a sua presença no jogo inaugural da Seleção, no Mundial de futebol feminino. Momento histórico.



Metáfora pacífica da guerra, o futebol é muito mais do que um mero jogo. O futebol feminino é, por ora, muito mais do que futebol.









