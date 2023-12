A degradação ética destapada nas mais altas instâncias políticas gera apreensão sobre o que se irá passar nas eleições de março. E nas seguintes. As pessoas sentem-se enganadas. Para o cidadão médio, todos os protagonistas políticos se assemelham. Na ausência dos valores republicanos.



O recente escândalo das gémeas apadrinhadas pelo filho do Presidente da República é mais uma enorme vidraça partida no palácio da igualdade perante a lei.









