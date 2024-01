Não adianta mergulhar a cabeça na sopa para ignorar que há um elefante na sala. Os comensais da mesa do regime continuam, entre linhas vermelhas e exaltações histéricas, a fazer de conta que o Chega é um fenómeno passageiro. Não é.



O Chega veio ocupar um espaço legítimo de representação, onde podem votar os cidadãos descontentes com as injustiças geradas nesta ensandecida Terceira República.









Ver comentários