Acabar com os ‘vistos gold’ para fomentar o mercado de arrendamento para a classe média é tão eficaz como proibir a venda de Bentley, para fomentar o mercado do Fiat Punto. O que mais choca no pacote para a habitação é esta medida eivada de peçonha ideológica esquerdista.



O foco crítico no mecanismo de arrendamento coercivo é um erro, também ele carregado de cegueira ideológica, neste caso, direitista.









