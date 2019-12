Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O espaço público ocidental está cheio de previsões para a próxima década. E todas se diriam ditadas por uma jovem pitonisa nascida no frio. Greta Thunberg parece ter assumido centenas de pseudónimos em dezenas de jornais.A unanimidade europeia em torno da ‘emergência climática’ condiciona todas as previsões. Como se esta segunda década do III Milénio estivesse condenada a tornar-se apocalí... < br />