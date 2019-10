A desunião Ibérica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se queres apagar uma Nação, arranca-lhe a língua – diria Maquiavel ao seu Príncipe, se acaso vivesse no século passado.Sobre as ruínas da guerra civil, o ditador Franco construiu um Estado centralista sem lugar a grandes autonomias e com a língua castelhana como força unificadora. O regime democrático, de monarquia constitucional, que sucedeu ao franquismo reconheceu a necessidade de autonomia das suas ‘regiõ... < br />